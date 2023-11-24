الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة خلال الهدنة

ألقى الجيش الإسرائيلي قبيل بدء الهدنة، اليوم الجمعة، مناشير ورقية فوق بيوت الفلسطينيين المتواجدين جنوب وادي غزة تدعوهم إلى البقاء في المناطق الآمنة وعدم التوجه إلى شمال قطاع غزة، وفق ما أفادب مراسل "إرم نيوز" في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي " من أجل سلامتكم عليكم البقاء بالمنطقة الإنسانية الموجودة جنوب القطاع وعدم التوجه إلى شمال قطاع".

وأضاف "منطقة شمال غزة هي منطقة حرب ويمنع التجول بها".

وحذر الجيش الإسرائيلي من مغبة العودة إلى شمال القطاع بالقول إن " مصيركم ومصير عائلاتكم بأيدكم وقد أعذر من أنذر".