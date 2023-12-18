إيطاليا تنتقد إسرائيل بعد مقتل امرأتين في كنيسة بغزة

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بشأن ما نسب إليها من إطلاق نار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة قائلا، إن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حركة حماس.

وقال تاياني: "أطلق قناص (إسرائيلي) النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس؛ لأن الإرهابيين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية"، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، مطلع هذا الأسبوع إن المرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية، إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين.

وندد البابا فرنسيس، أمس الأحد، بالهجوم المزعوم، وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب "الإرهاب" في قطاع غزة الذي تحكمه حماس.