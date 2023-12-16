الجيش الإسرائيلي يتخذ "إجراءً فوريًا" بعد قتل 3 رهائن بالخطأ

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءً فوريًا، بعد مقتل 3 رهائن بنيرانه عن طريق الخطأ في قطاع غزة، أمس الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل مواجهة تهديدات "حماس" مع الاستمرار في تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وفقًا لشكبة "سي إن إن".

وأكد الجيش أنه اتخذ جميع الإجراءات الممكنة عمليًا لحماية المدنيين والصحفيين، مضيفًا أنه "لم ولن يتعمد استهداف الصحفيين لكن إطلاق النار بمنطقة نشطة ينطوي على مخاطر".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "مباشرة بعد الحادثة أرسل الجيش الإسرائيلي بروتوكولات جديدة إلى قواته البرية في غزة، للتعامل مع احتمال تمكن المزيد من الرهائن من الفرار".

والجمعة، أعلن الجيش أنه قتل 3 رهائن بالخطأ في غزة، مؤكدًا فتح تحقيق شفاف في الواقعة.

وكشف تحقيق أولي أن الرهائن الثلاثة نجحوا في الفرار من قبضة "حماس"، لكن الجيش الإسرائيلي تعامل معهم كتهديد محتمل.