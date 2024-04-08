على وقع التوتر مع إسرائيل.. ما أهداف زيارة عبداللهيان إلى عُمان؟

وأكد: "ربما النقطة التي سينقلها وزير الخارجية الإيراني إلى الولايات المتحدة عبر وساطة الجانب العماني هي أنه لكي لا يمتد نطاق الحرب إلى غرب آسيا برمته، يجب على واشنطن أن تدفع الوضع على نحو يحقق شروط حماس في اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار".

واعتبر ظهره وند "أن الاتفاق الذي يتم تشكيله في القاهرة يشكل أرضية لصفع النظام الصهيوني على وجهه، ويمكن اعتبار هذه المسألة بمثابة الإجراء الرادع والعقابي الوحيد لإيران تجاه النظام الإسرائيلي، ويمكن القول إن القبول بشروط حماس هو موضوع مهم جداً ورغبة إيرانية، وحتى لا يمتد نطاق الحرب إلى المنطقة، فلا بد من تدخل أمريكي فعال في هذا المجال".

أهمية كبيرة

بدوره، قال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية العمانية النائب عباس مقتدائي، إن "المهم والقضية الأساسية في هذا الصدد هي أن مناقشة رد إيران على تل أبيب هو أمر يتم حسمه بالكامل داخل البلاد، ويتم تقييم هذه الزيارة بما يتماشى مع العلاقات السابقة بين إيران وعمان".

وأضاف في حديثه لموقع صحيفة "همشهري": "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها لا تترك مجالاً للشك في إعطاء رد حاسم على أعداء مصالح إيران وأمنها القومي ولا تتقاعس في هذا الصدد".