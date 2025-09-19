الجيش اللبناني يتلقى درعاً أمريكياً.. دفاعات جوية وأسلحة في قاعدة حامات

أظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية وصول طائرات C-130 وC-17 أمريكية بشكل متتالٍ إلى قاعدة حامات في شمال لبنان، تحمل أنظمة دفاعية وأسلحة لدعم الجيش اللبناني، بالتزامن مع استمرار الحركة النشطة لطائرات الشحن العسكرية الأمريكية في قاعدة رياَق في وادي البقاع.

وقالت مصادر لبنانية لـ"إرم نيوز" إن الطائرات العسكرية الأمريكية الضخمة، التي نفذت رحلات يومية إلى قاعدة حامات خلال اليومين الماضيين، كانت محملة بصناديق كبيرة يرجح أنها تحتوي على أنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية، لدعم الجيش اللبناني، المكلف بتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح مليشيات "حزب الله".

بطاريات أمريكية موجهة

ولم تستبعد المصادر أن يصبح لبنان من ضمن الدول التي قد تستضيف بطاريات أمريكية موجهة، لا سيما من منظومتي ثاد وباتريوت، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الصناديق الضخمة التي أفرغتها طائرات الشحن الأمريكية تشمل أنظمة دفاع جوي.

وأكدت المصادر أن حمولة طائرات النقل العسكرية الأمريكية التي هبطت في قاعدة حامات لا تخضع لعمليات تفتيش، نظرًا لأنها تتم بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، وليس مع السلطات الجوية اللبنانية.

دعم لوجستي وعسكري

ويأتي النشاط المكثف لطائرات الشحن العسكرية الأمريكية في قاعدة حامات متزامنًا مع حركة مماثلة لطائرات شحن أمريكية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة رياَق في وادي البقاع، في خطوة وُصفت بأنها جزء من الدعم اللوجستي العسكري الذي تقدمه واشنطن للجيش اللبناني.

وكانت مصادر غربية قد توقعت في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز" أن تكون الحركة النشطة لطائرات النقل الأمريكية عبر قاعدة رياق مرتبطة بـ بدء واشنطن عملية تزويد الجيش اللبناني بالسلاح اللازم لتنفيذ خطة نزع سلاح ميليشيا حزب الله التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني.

نشر 2000 جندي أمريكي

وجاءت الحركة النشطة لطائرات النقل العسكرية الأمريكية بالتزامن مع الحديث عن خطط لنشر 2000 جندي أمريكي في منطقة فض الاشتباك بين لبنان وإسرائيل؛ ما يعكس نية واشنطن تعزيز وجودها العسكري في لبنان.

ويتطلب قرار مجلس الوزراء اللبناني في أغسطس/آب 2025 بتكليف الجيش بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله" دعمًا وتعزيزًا لقدراته العسكرية، خاصة أن الجيش يواجه تحديات لوجستية وعددية (6000 جندي في الجنوب مقابل 15,000 المطلوبة بموجب القرار 1701).

يشار إلى أن الحركة النشطة لطائرات الشحن الأمريكية شهدت تصاعدًا في القواعد الجوية اللبنانية عقب زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال براد كوبر إلى بيروت، والتي تضمنت عقد لقاءات أمنية مع قادة الجيش اللبناني ومسؤولين أمنيين.