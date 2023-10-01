احتدام المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" شمال كردفان

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في منطقة "ود عشانا" الحدودية بين ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وسط المدنيين.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، المنطقة، واشتبكت مع قوات الجيش التي تسيطر على المنطقة.

وأكد الشهود احتدام المواجهات بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية، قبل أن تنسحب قوات الدعم السريع غربًا إلى مدينة "أم روابة" بشمال كردفان.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" إن مقاتليها حققوا اليوم الأحد نصرًا جديدًا على الجيش، بالسيطرة على حامية منطقة "ود عشانا" بولاية شمال كردفان، مشيرًا إلى أنها آخر قاعدة عسكرية حدودية للجيش مع ولاية النيل الأبيض.