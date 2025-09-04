بحثا عن أسلحة ومطلوبين.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا

أفادت مصادر سورية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي توغل، بعد منتصف ليل الأربعاء، في قرية "عابدين" بريف درعا الغربي.

وذكرت المصادر وناشطون أن الجيش الإسرائيلي قام بإجراء عمليات مداهمة وتفتيش طالت عدة منازل، بحثاً عن أسلحة ومطلوبين.

وأكدت أن التوغل الإسرائيلي بقرية "عابدين" في حوض اليرموك، لم يسفر عن تسجيل أي حالات اعتقال.

وذكرت شبكة "درعا 24" أن بداية التوغل كانت عبر 8 مركبات إسرائيلية، ثم تلاها رتل آخر مؤلف من 10 آليات عسكرية إسرائيلية.

والاثنين أفادت مصادر سورية، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في "تل كروم" بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر شهود عيان أن التوغل رافقه انفجارات وإطلاق قنابل مضيئة فوق "تل كروم" غربي بلدة "جبا" في الريف الأوسط من القنيطرة.

وأشارت المصادر إلى أن التوغل والانفجارات المرافقة له تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وذكر سكان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي باتجاه عدد من البيوت على أطراف بلدة "خان أرنبة".