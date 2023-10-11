الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في غزة

اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل، اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة الفوسفورية والعنقودية وغيرها، والتي تعد أسلحة محرمة دوليا، وذلك في حربها على قطاع غزة.

وردا على الاتهامات الفلسطينية، نفت إسرائيل على لسان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ما جاء في الاتهامات.

وشددت الرائدة إيلا، في تصريحات إعلامية، بأنهم لا يستخدمون أسلحة محرمة دوليا.