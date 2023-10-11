الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في غزة
اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل، اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة الفوسفورية والعنقودية وغيرها، والتي تعد أسلحة محرمة دوليا، وذلك في حربها على قطاع غزة.
وردا على الاتهامات الفلسطينية، نفت إسرائيل على لسان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ما جاء في الاتهامات.
وشددت الرائدة إيلا، في تصريحات إعلامية، بأنهم لا يستخدمون أسلحة محرمة دوليا.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد قالت، في بيانها، إن هذه الأسلحة "تطال كل شيء في قطاع غزة"، وأدت حتى اللحظة إلى مقتل 974 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين.
والذخائر التي تحتوي الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظّر استعمالها ضد مدنيين، إنما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980.
وتواصل إسرائيل، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس، السبت الماضي، قصفها العنيف لقطاع غزة، وسط ترقب ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيشن بالفعل عملية عسكرية برية على القطاع.