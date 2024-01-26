لماذا تتهم إسرائيل محكمة العدل الدولية بمعاداة السامية؟

ومعاداة السامية هو مصطلح يطلق على معاداة اليهود كمجموعة عرقية ودينية، واستخدمه الباحث الألماني فيلهم مار، لأول مرة، لوصف موجة العداء لليهود في أوروبا الوسطى في منتصف القرن التاسع عشر.

"إلهاء"

ويرى المحلل السياسي عادل محمود أن استخدام إسرائيل لهذه التهمة يعود إلى أنها كانت تأمل من المحكمة إدانة حركة حماس؛ نظراً لوجود قتلى إسرائيليين يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر محمود، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن إسرائيل منذ زمن طويل تعتبر أي "مساس بها" معاداة للسامية، مشيرًا إلى أن مجرد ذهاب تل أبيب إلى محكمة العدل الدولية يعد خسارة سياسية.

ورغم أن القرارات الصادرة عن المحكمة مجرد "إلهاء"، بحسب المحلل السياسي، إلا أنها تعتبر سابقة ونصرًا للقضية الفلسطينية ومؤشرًا سلبيًا على مستقبل إسرائيل بعد الحرب.

ويعتقد المحلل السياسي عادل محمود أن "إسرائيل تشعر بشكل أو بآخر أن المجتمع الدولي، وخصوصا أمريكا وبريطانيا، يستطيع الضغط عليها من خلال التوصيات للقبول بتنفيذ خطة الدولة الفلسطينية".

وقال إن "إسرائيل فشلت في القضاء على حماس والمهلة التي منحت لها تقترب من نهايتها، وهو ما يضعها تحت الضغط"، لافتًا إلى أن "أمريكا وبريطانيا قد تمنح بعض الأمور لتل أبيب لحفظ ماء الوجه، خاصة في ملف الرهائن".