رصد عدة خروقات إسرائيلية للهدنة في غزة
شهدت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عدة خروقات إسرائيلية منذ يومها الأول، فقد قام الجنود الإسرائيليون المتمركزون في شارع صلاح الدين بإطلاق النار تجاه المواطنين الذين حاول بعضهم العودة إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.
وبحسب رصد لمراسلي "إرم نيوز"، لم تقتصر الخروقات الإسرائيلية على ذلك، بل دخلت الطائرات الحربية أجواء القطاع عدة مرات في محافظات قطاع غزة كافة، فضلًا عن المسيرات الإسرائيلية التي لم تغادر الأجواء منذ اليوم الأول للهدنة، بالإضافة إلى عملية إطلاق النار والقذائف التي تم رصدها في الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وشرق المحافظة الوسطى وكذلك شرق خانيونس.
وتم رصد عمليات إطلاق نار متواصلة شرق المحافظة الوسطى لم يعطِ الجيش الإسرائيلي تفسيرًا لها، كذلك فعل في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث تفاجأ المواطنون المتبقون هناك بأصوات إطلاق نار عنيفة تأتي من جهة الجيش المتمركز داخل محافظة غزة وعلى امتداد شارعي الرشيد وصلاح الدين.
كما أقدمت إسرائيل على خرق الهدنة من خلال ما قامت به مصلحة السجون الإسرائيلية من تلاعب في أسماء وطبيعة الأسيرات والأسرى الأطفال المفرج عنهم، وفق ما ذكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس.
يقول شاهد العيان يوسف الغرابلي الذي يقطن في مخيم الشاطئ: "لا يمكن القول إن قبل الهدنة يشبه بعد الهدنة على الإطلاق، فخلال أيام الهدنة شعرنا ببعض الأمان الذي فقدناه طيلة 45 يوما من أيام الحرب، فقد دمر الجيش الإسرائيلي مخيم الشاطئ تدميرًا كاملًا، ولم يبقَ بيت أو منشأة إلا وتدمرت تدميرًا كليًا أو جزئيًا".
يضيف الغرابلي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "لكننا تفاجأنا صباح اليوم بإطلاق نار متواصل تجاه المخيم من عدة اتجاهات، ما اضطرنا للاختباء داخل البيوت المهدمة والاحتماء بجدرانها، واستمر إطلاق النار على فترات متقطعة اليوم".
من جهته، يقول المواطن يوسف دلول الذي ما زال يقيم في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة: "كنا في الشوارع نحاول تأمين بعض الحاجات الأساسية قبل انقضاء أيام الهدنة، وسمعنا أصوات إطلاق نار بشكل كبير، فضلًا عن سماع أصوات قذائف، واعتقدنا أن الهدنة قد فشلت وعادت الحرب من جديد، وقمت بفتح الراديو لعدم توفر إنترنت، وسمعت أن هناك إطلاق نار ولكن الهدنة ما زالت سارية المفعول".
من جانبه، قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك عدم التزام من قبل الجانب الإسرائيلي بقائمة أسماء الأسيرات والأسرى الأطفال المتفق عليها في المفاوضات بوساطة قطرية ومصرية، إذ لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين حسب الأقدمية، وهذا ما حدث في الإفراج الأول، وتم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بأنه سيتم الالتزام في المرات المقبلة لكنها لم تلتزم"، مضيفا أنه "تم إبلاغ الوسطاء بهذا الخرق للاتفاق في حينه لتدارك الأمر، ومحاولة تصحيحه وإعادة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الإفراج عن الأسيرات القديمات وأصحاب المحكوميات".
وعلق الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى على هذا الخرق للهدنة قائلًا، لـ"إرم نيوز": "تتعامل إسرائيل دومًا أنها فوق القانون الدولي ويحق لها انتهاك المعاهدات والاتفاقات سواء بشكل عسكري أو عمل استخباراتي أمني، إذ كان يمكن للجنود التعامل مع الفلسطينيين الغاضبين الذين يريدون العودة لبيوتهم التي تم تهجيرهم منها بإطلاق قنابل غاز أو الرصاص المطاطي طالما هناك هدنة إنسانية متفق عليها سارية المفعول، لكن الجيش الإسرائيلي اختار أن يطلق النار بغرض القتل لا التحذير".
وأردف موسى أن "هذه الهدن لا تندرج ضمن مسؤوليات مجلس الأمن، وللأسف لا يمكن محاسبة أطراف النزاع في حال اختراق الهدنة، ويكتفي الوسطاء بمحاولة تقريب وجهات النظر، ومحاولة الضغط على الأطراف كافة لفرض حالة الهدوء، لا سيما وأن الطرفين جلسا على الطاولة واتفقا على بنود الهدنة".