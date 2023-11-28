رصد عدة خروقات إسرائيلية للهدنة في غزة

شهدت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عدة خروقات إسرائيلية منذ يومها الأول، فقد قام الجنود الإسرائيليون المتمركزون في شارع صلاح الدين بإطلاق النار تجاه المواطنين الذين حاول بعضهم العودة إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وبحسب رصد لمراسلي "إرم نيوز"، لم تقتصر الخروقات الإسرائيلية على ذلك، بل دخلت الطائرات الحربية أجواء القطاع عدة مرات في محافظات قطاع غزة كافة، فضلًا عن المسيرات الإسرائيلية التي لم تغادر الأجواء منذ اليوم الأول للهدنة، بالإضافة إلى عملية إطلاق النار والقذائف التي تم رصدها في الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وشرق المحافظة الوسطى وكذلك شرق خانيونس.

وتم رصد عمليات إطلاق نار متواصلة شرق المحافظة الوسطى لم يعطِ الجيش الإسرائيلي تفسيرًا لها، كذلك فعل في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث تفاجأ المواطنون المتبقون هناك بأصوات إطلاق نار عنيفة تأتي من جهة الجيش المتمركز داخل محافظة غزة وعلى امتداد شارعي الرشيد وصلاح الدين.