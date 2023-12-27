"لا مساعدات لغزة".. وزيران إسرائيليان ينتقدان إطعام "الوحش"

دعا وزيران بالحكومة الإسرائيلية إلى منع جميع صور المساعدات الإنسانية التي يُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، مساء الثلاثاء، فيما دعت صحيفة "معاريف" اليوم الأربعاء، إلى نزول الإسرائيليين للتظاهر ضد إدخال المساعدات إلى غزة، وربطها بإطلاق سراح الأسرى.

وقالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعارضان بشدة إدخال المساعدات لغزة، في أعقاب الأنباء عن قيام حركة حماس بالاستيلاء عليها.

ونقلت عن بن غفير وسموتريتش أن الجيش الإسرائيلي "يقاتل (الوحش) من جانب ويطعمه من جانب آخر"، مشيرة إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي، في المقابل، يرى أن إدخال المساعدات يعد أمرًا حتميًّا، على أساس أنه يؤدي إلى تأييد الولايات المتحدة للحرب.

وطالب الوزيران اللذان يمثلان تيار الصهيونية الدينية بالحكومة، بإعادة فتح ملف المساعدات الإنسانية لغزة، والعمل على تقليصها أو وقفها بشكل كامل، وذلك بعد أن ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالأمس، أن حركة حماس "تستولي على شاحنات تقل مساعدات إنسانية لسكان القطاع".

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي أن "التقارير (بشأن الاستيلاء على المساعدات) مقلقة ولكن الوضع في قطاع غزة في غاية الصعوبة في الوقت ذاته، وقال إن واشنطن تبذل جهودًا من أجل تقليص قدرات حماس على "سرقة المساعدات" على حد قوله.

ونوهت القناة إلى أن سكان قطاع غزة اشتكوا في الأيام الأخيرة من توزيع المساعدات الإنسانية التي تصل القطاع عبر معبر رفح "بشكل غير عادل"، وأن حماس تقوم بالاستيلاء على شاحنات المساعدات؛ ما أثار استياء المواطنين.

ولفتت إلى أن من بين المساعدات التي تدخل القطاع كميات كبيرة من الوقود التي تساعد حماس على استمرار القتال وتمنحها القدرة على العيش، داخل الأنفاق.