مقتل 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف تجمعًا مدنيًا في خان يونس

قُتل 7 فلسطينيين وأصيب 22 آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمدنيين في مدينة خان يونس، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان: "قبل قليل وصل مستشفى غزة الأوروبي 7 شهداء و22 إصابة، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى "37 ألفًا و626 شهيدًا، و86 ألفًا و98 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.