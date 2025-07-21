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العالم العربي

وزيرا دفاع إيران وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

وزيرا دفاع إيران وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية
وزيرا دفاع إيران وروسياالمصدر: أسوشييتد برس
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 5:21 م

 أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده، الذي يزور موسكو حاليا، أجرى، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره الروسي أندريه بيلسوف.

وأوضح "جلالي"، في تصريح لوكالة "إرنا"، اليوم الاثنين ، أن المباحثات بين وزيري الدفاع الإيراني والروسي تركّزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.

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وبحسب السفير الإيراني، حضر العميد طيار نصير زاده اللقاء الذي عقد، أمس الأحد، في قصر الكرملين، بين مستشار المرشد علي لاريجاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان السفير الإيراني قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده وروسيا دخلت رسميًا حيز التنفيذ.

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يشار إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان وقعا، في أبريل /نيسان الماضي، على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتكرس المعاهدة وضع روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين، وتشمل جميع المجالات، بما فيها الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا. 

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