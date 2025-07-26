إعلام عبري: مفاوضات غزة قد تُستأنف هذا الأسبوع

أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بوجود محاولات جادة لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات متوقفة حاليًا، لكن الوسطاء يضغطون على حماس لـ"تليين موقفها".

أخبار ذات علاقة حماس: تصريحات ترامب بشأن اتفاق غزة صادمة

وأعرب الوسطاء لإسرائيل عن قلقهم من أن الوضع في غزة سيخرج عن السيطرة إذا لم تُستأنف المحادثات قريبًا، وسيصبح التوصل إلى اتفاق أمرًا بالغ الصعوبة.

وقالت قطر ومصر، في بيان مشترك: "سنواصل جهود الوساطة. وقد أُحرز بعض التقدم في محادثات الدوحة. وتُعدّ عودة الوفود للتشاور قبل استئناف المفاوضات خطوة روتينية".

في الوقت نفسه، أُبلغ مسؤول مصري خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن المفاوضات قد تُستأنف هذا الأسبوع.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة

وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إسرائيل على تصعيد حملتها العسكرية في قطاع غزة و"إنهاء المهمة"، وذلك إثر سحب مفاوضيه من الدوحة بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة أن "حركة حماس لا تتصرف بحسن نية".

وأعلنت حماس أنها "تفاجأت بتصريحات ترامب ومبعوثه ويتكوف". وقالت: "لقد رددنا بإيجابية على تعليقات الوسطاء، وأعربوا عن ارتياحهم لردنا الذي طلبنا فيه توضيحات بشأن البنود المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وعمق الانسحاب الإسرائيلي".

كما قال الوسيط الفلسطيني الأمريكي، بشارة بحبح: "أبلغني الوسطاء أن رد حماس كان إيجابيًا. لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق".