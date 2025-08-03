الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية استجواب داخل سوريا وصادرنا أسلحة (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أنه نفذ ليلة أمس عملية مداهمة على 4 أهداف جنوبي سوريا، واستجوب أفراداً وصاردت أسلحة ووسائل قتالية.

وقال الجيش في بيان إن وحدات من قواته دخلت 4 مواقع بتوقيت واحد في منطقة حضر السورية، وعثرت على العديد من "الأسلحة المهربة". حسب البيان.

وأوضح البيان أن ذلك جاء بعد "استجواب ميداني" لعدد من المشتبه فيهم المتورطين في تهريب الأسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا، "وبعد رصد استخباراتي مسبق وتحقيق ميداني معمق".

بينما كتب المتحدث باسم الجيش أن قوات من الفرقة 210 قامت خلال ساعات الليلة الماضية بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا.

وأضاف أن وحدات الفرقة "تنتشر في الميدان" للعمل على منع تموضع "عناصر إرهابية" على الحدود السورية ولحماية إسرائيل.