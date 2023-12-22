ميقاتي: شرط واحد لتطبيق لبنان القرار 1701

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على إبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود مع إسرائيل بشرط انسحاب الدولة العبرية من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إنه يجب "إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني"، مضيفا: "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".

وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله منذ أن شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً مباغتاً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة لصحافيين تعليقا على التوتر الحاصل على الحدود: "الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الإسرائيلي (1949)، والقرار 1701، وكل القرارات الدولية".