واكبت نكبتين ونكسة.. مسنة فلسطينية تروي رحلة نزوحها من مدينة غزة (فيديو)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر أكثر من مئة عام نزحت قسراً إلى جنوب قطاع غزة.

وأفادت "الأونروا"، في منشور على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم، بأن المرأة اسمها جازية، وهي تتمنى أن "يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان".

ونقلت "الأونروا" عن جازية تفاصيل رحلة نزوحها حيث قالت، "كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي النحيل".

وأضافت: "لقد عشت حياتي كلها وسط الحروب والشباب الذين يساعدونني في دفع كرسيي فقد عاشوا بالفعل أهوالا لا يمكن تصورها". ويقول من عرفها إنها "عاشت نكبتين ونكسة".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ نحو 480 ألفًا نزحوا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع الفلسطيني منذ نهاية أغسطس/ آب، وذلك فيما يكثّف إنذاراته لإخلاء المدينة في إطار توسيع هجومه البري والجوي عليها.