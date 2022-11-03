بعد استهداف "عرين الأسود".. الجيش الإسرائيلي ينهي حصار نابلس

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، فرض حصار وإغلاق على مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد تزايد عمليات إطلاق النار من قبل مسلحين فلسطينيين على حواجز للجيش الإسرائيلي، التي أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين.

وقيّد الجيش الإسرائيلي الحركة من وإلى المدينة وأبقى عدداً من الطرق مفتوحة، وأخضع المارين عبرها لعمليات تفتيش أمني مكثف.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات واسعة في مدينة نابلس، خلال الأيام الماضية، كان أكبرها عمليات اقتحام للبلدة القديمة في نابلس، بمشاركة واسعة من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي الذي تمكن من اغتيال وديع الحوح، القيادي العسكري البارز في مجموعة "عرين الأسود"، وأحد مؤسسيها.

وبعد العملية الإسرائيلية، قرر عدد من عناصر المجموعة المسلحة تسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، لحمايتهم ولحين تسوية ملفاتهم الأمنية مع إسرائيل.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن 15 من عناصر المجموعة سلموا أنفسهم لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في حين قالت المجموعة المسلحة إن قرارات هؤلاء الأعضاء فردية، متوعدة بمواصلة عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات واسعة بين قوات الجيش وشبان فلسطينيين.

وجاء في بيان الوزارة "استشهاد المواطن داود ريان (٤٢ عاماً)، بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس".

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت دقو، إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، حيث أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين هناك.