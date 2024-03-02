حكومة اليمن تؤكد تعرض السفينة "روبيمار" لهجوم حوثي جديد

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن "خلية إدارة الأزمة" المشكّلة من قبلها، للتعامل مع وضع السفينة البريطانية "روبيمار"، "فوجئت أثناء عملها على إنقاذ السفينة المنكوبة"، الخميس الماضي، بهجمات جوية شنتها ميليشيا الحوثي على زورق لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى مقتل وفقدان بعض الصيادين.

وذكر بيان عن وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن الهجوم الحوثي الثاني الذي يستهدف السفينة "روبيمار"، يعقّد جهود ومساعي الإنقاذ، ويهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

وأشارت الخارجية، أن "ترك السفينة لمصيرها، سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلًا عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر، على طول الساحل اليمني".

وجددت دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى التحرك العملي السريع، لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة.