سفيرة أمريكا المرشحة للعراق تثير غضب أذرع إيران في بغداد

عدم فهم للعراق

لكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، اعتبر تصريحات، جاكوبسون، تدخلاً في شؤون العراق وإساءة لجيرانه، وقال عبر منصة "إكس"، إن تصريحات المرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق "فيها عدم فهم واضح للعراق الجديد المتعافي وتدخل في شؤونه الداخلية والإساءة إلى جيرانه".

ودعا، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تريسي آن جاكوبسون، إلى أن "تعي حقيقة واضحة أن جملة مما تحدثت به لا يتناسب ومهام عملها الجديد، وأن مهمتها المرتقبة محددة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الواضحة، ونتطلع إلى أداء يعزز العلاقة الجيدة بين البلدين، خصوصا وأننا مقبلون على علاقات ثنائية تصون التضحيات العظيمة التي قدمت للانتصار على الإرهاب".

من جانبه، قال المحلل السياسي حيدر البدري، إن "طهران صدّرت (ولاية الفقيه) إلى العراق، ووسمت حكومته بالحكومة الشيعية، التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة والمليشيات، وجعلتها حكومة ضعيفة لا تقدر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".

وأشار، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "فيلق القدس يعُدُّ الميليشيات العراقية الموالية له يدَه الضاربة في الصراع الأمريكي الإيراني، وكل هذا يؤثر على السياسة الداخلية والخارجية للعراق بشكل خاص".

واستعرضت، تريسي جاكوبسون، قائمة المهام التي ستعمل عليها في العراق، فيما تحدثت عن "انتقال بدور الجيش الأمريكي في العراق" لترتيب أمني ثنائي آخر، وقالت إنه "إذا تم تأكيد تعييني، ستكون أولوياتي القصوى حماية المواطنين الأمريكيين، وتعزيز شراكتنا الثنائية لدعم استراتيجياتنا ومصالحنا المشتركة".

تصريحات وقحة

تصريحات، تريسي جاكوبسون، ولا سيما ما يخص حديثها عن المليشيات، أثار حفيظة الكتل السياسية الموالية لإيران والتي تمتلك أجنحة عسكرية، مثل كتلة صادقون وجناحها العسكري عصائب أهل الحق، وكتلة حقوق وجناحها العسكري كتائب حزب الله، وكتلة بدر وغيرها من الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة العراقية الرسمية.

ووصفت كتلة "صادقون" وعلى لسان النائب في البرلمان العراقي، حسن سالم، تصريحات، جاكوسبون، بـ"الوقحة"، واعتبرتها "تدخلاً سافراً في الشؤون العراقية الداخلية، كعادة الولايات المتحدة في هذا المجال".

وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن "التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي وصلت مراحل لا يمكن السكوت عنها، وكأنها تريد نزع إرادة الأحزاب العراقية وفرض الوصايا عليها في التعاملات كافة، فهي تريد التدخل حتى في طبيعة القوانين التي نريد تشريعها داخل البرلمان، لكننا لم ولن نسمح لأحد بفرض وصايته علينا".

وأشار، سالم إلى أن "تصريحات المرشحة لمنصب السفير في العراق لن تزعزع علاقتنا بدول الجوار، فنحن من نحدد علاقاتنا الخارجية ولا يمكن لأحد فرض إرادته علينا في هذا المجال، وأن يحدد لنا مع من نتعامل ومن نقاطع".

قائمة الحركات الإرهابية

وتأتي تصريحات، تريسي جاكوبسون، متزامنة مع توسيع الخارجية الأمريكية قائمة الحركات الإرهابية، بإعلانها إدراج حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وأمينها العام كـ"حركة إرهابية".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اطلعت عليه "إرم نيوز"، إن "حركة أنصار الله الأوفياء مليشيا متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من المقاومة الإسلامية في العراق"، وأضاف أن واشنطن "متلزمة بإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن هجمات إرهابية، وباستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة دعم إيران للإرهاب".

كتلة بدر النيابية، وهي الجناح السياسي لقوات بدر، المجاميع المسلحة الأقرب إلى إيران، طالبت بإخراج القوات الأمريكية من العراق، في ردها على تصريحات، جاكوبسون.