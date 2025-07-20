باراك: اتفاق وقف إطلاق النار يدخل اليوم حيز التنفيذ في السويداء

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف كافة سيدخل مساء اليوم الأحد حيز التنفيذ في محافظة السويداء.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الداخلية السورية أمس السبت عن سحبها للقوات الحكومية من المحافظة، ذات الغالبية الدرزية.

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وأوضح توماس باراك في منشور له عبر منصة "إكس" أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، من المقرر أن يبدأ مع الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت دمشق.

ونبه على أن العمل جار على متابعة أبرز بنود الاتفاق الحاصل بين الحكومة السورية ووجهاء وأعيان السويداء، وهو تبادل شامل للمخطوفين والأسرى، الأمر الذي سيبدأ مباشرة بعد وقف إطلاق النار.