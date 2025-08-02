توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات إسرائيلية توغلت السبت مجددا، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وبحسب المرصد، "توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية نحو طريق طرنجة _ حضر شمالي محافظة القنيطرة".

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ولفت إلى أن "هذا التطور يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والنشاط العسكري والأمني الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي، وسط ترقب شعبي وحذر من الأهالي في مناطق الجنوب السوري".

وأضاف المرصد، أن الاعتداءات تأتي "في ظل غياب أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة".

والجمعة، قال المرصد إنه رصد "تصعيداً لافتاً في التحركات الجوية الإسرائيلية، تركز في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا".

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وبحسب المعلومات، حلّقت طائرات استطلاع تابعة للقوات الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة، تزامناً مع إطلاق مكثف للقنابل المضيئة فوق حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي على الحدود الإدارية مع القنيطرة، بالإضافة إلى مناطق غربي مدينة نوى في الريف ذاته.