مجلس التعاون الخليجي يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

دعا مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة إلى "استخدام نفوذها" لكبح اعتداءات إسرائيل، بعد الغارات غير المسبوقة التي شنتها الأسبوع الماضي مستهدفة مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال مؤتمر صحافي ختامي لقمة عربية-إسلامية طارئة في الدوحة، ردا على سؤال عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الدول لردع إسرائيل: "نحن نتوقع أيضا من شركائنا الإستراتيجيين في الولايات المتحدة أن يستخدموا نفوذهم على إسرائيل لوقف هذا السلوك.. لديهم نفوذ وتأثير على إسرائيل، وحان الوقت لاستخدام هذا النفوذ والتأثير".

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي اليوم الإثنين إنه سيقيّم الوضع الدفاعي للمجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر.



