بريطانيا تحث إسرائيل على التحلي بضبط النفس
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بريطانيا ما زالت تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإن كانت تحثها على التحلي بضبط النفس في أي عمل عسكري ضد حركة حماس من أجل تقليل إلحاق الضرر بالمدنيين.
وأضاف لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، أنه أثار مسألة الحاجة لتقليل القتلى والجرحى في صفوف المدنيين لأدنى درجة في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية.
وأردف كليفرلي قائلا لقناة سكاي نيوز "ضبط النفس والانضباط، هذه هي السمات المميزة لقوة الدفاع الإسرائيلية التي أريد أن أراها.
وتابع "بالطبع نحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها… نقول افعلوا أي شيء بوسعكم لتقليل القتلى والجرحى من المدنيين. افعلوا ما في استطاعتكم لمنع حماس من تحقيق ما تريد، وهو أن يتصاعد ذلك النزاع إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا".
وجاءت تصريحات كليفرلي، التي تعكس دعوات دولية لضبط النفس، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بعد أن أمرت الفلسطينيين الذين يعيشون في شماله بالفرار جنوبا نحو الحدود المغلقة مع مصر.