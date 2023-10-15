بريطانيا تحث إسرائيل على التحلي بضبط النفس

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بريطانيا ما زالت تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإن كانت تحثها على التحلي بضبط النفس في أي عمل عسكري ضد حركة حماس من أجل تقليل إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأضاف لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، أنه أثار مسألة الحاجة لتقليل القتلى والجرحى في صفوف المدنيين لأدنى درجة في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وأردف كليفرلي قائلا لقناة سكاي نيوز "ضبط النفس والانضباط، هذه هي السمات المميزة لقوة الدفاع الإسرائيلية التي أريد أن أراها.