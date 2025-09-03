رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، في زيارة أخوية.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، بحسب البيان، وفد يضم، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة.

كما رافق رئيس دولة الإمارات، علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.