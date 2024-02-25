"محامو دارفور": غارة للجيش السوداني قتلت 11 شخصا في الخرطوم
قالت مجموعة "محامو دارفور" الحقوقية، الأحد، إن 11 شخصًا قُتلوا وأُصيب 24 آخرون في ضاحية الأزهري جنوب الخرطوم، إثر غارة جوية للجيش السوداني.
وأضافت في بيان عبر "فيسبوك"، أن "طيران الجيش السوداني أغار، صبيحة اليوم، على المواطنين العزل بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم".
وذكر البيان: "قتل طيران الجيش السوداني 11 مواطنًا، وأصاب 24 جريحًا، ودمَّر العديد من المنازل والمحال بشكل كامل وجزئي".
وأدانت "محامو دارفور"، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، ما أسمته بـ "العدوان المتكرر" على منطقة جنوب الخرطوم.
واعتبرت أن الجيش السوداني ينتهج سياسة "الأرض المحروقة التي تخلّف الآلاف من ضحايا الحرب الذين لم يستطيعوا الخروج من المدن بحكم عدم قدرتهم على تحمل أعباء السفر".
وقالت المجموعة: "هذا السبب لم يضعه الجيش السوداني في اعتباره، وإنما تم تصنيفهم حواضن لقوات الدعم السريع، وتم قتلهم بالقصف الجوي بدم بارد".
وناشدت المجموعة الحقوقية المنظمات الدولية المعنية بضحايا الحرب وحقوق الإنسان، بتشكيل لجان تقصي حقائق لمعاقبه وتجريم من يقومون بما أسمته بـ"العدوان غير المبرر"، مؤكدة أن الجناة سينالون عقابهم.
وواصل الجيش السوداني، قصف مدن دارفور وكردفان ومناطق واسعة من العاصمة الخرطوم بالطيران الحربي، في مسعى إلى وقف تقدم قوات الدعم السريع المنتشرة في 10 ولايات سودانية من أصل 18 ولاية في البلاد، وتفرض سيطرتها على نحو 85% من مناطق العاصمة الخرطوم.