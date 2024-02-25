"محامو دارفور": غارة للجيش السوداني قتلت 11 شخصا في الخرطوم

قالت مجموعة "محامو دارفور" الحقوقية، الأحد، إن 11 شخصًا قُتلوا وأُصيب 24 آخرون في ضاحية الأزهري جنوب الخرطوم، إثر غارة جوية للجيش السوداني.

وأضافت في بيان عبر "فيسبوك"، أن "طيران الجيش السوداني أغار، صبيحة اليوم، على المواطنين العزل بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم".

وذكر البيان: "قتل طيران الجيش السوداني 11 مواطنًا، وأصاب 24 جريحًا، ودمَّر العديد من المنازل والمحال بشكل كامل وجزئي".

وأدانت "محامو دارفور"، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، ما أسمته بـ "العدوان المتكرر" على منطقة جنوب الخرطوم.