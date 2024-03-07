بعد "روبيمار" و"كونفيدنس".. كيف تطورت هجمات الحوثيين؟

تطور في الهجمات

ومنذ انطلاقها ضد السفن في ممرات الملاحة الدولية في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، لم تكن هجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية، على هذا القدر من التأثير الذي يتسبب بإغراق أهدافها، كما حدث مع السفينة البريطانية "روبيمار" المحملة بأكثر من 20 ألف طن من المواد الكيميائية الخطيرة.

وتكرر ذلك ضد ناقلة البضائع "ترو كونفيدنس"، وهو ما قد يشير إلى تطور في هجمات الحوثيين، تزامنًا مع تهديدات زعيمهم عبدالملك الحوثي، أواخر الشهر الماضي، بـ"مفاجآت كبرى قادمة".

ولا يستبعد الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، أن تكون هذه الصواريخ موجّهة بتقنية صواريخ "كروز" البحرية، التي قال إنه يمكن التحكّم بها بعد إطلاقها، للوصول إلى هدفها وإن كان متحركًا.

وأضاف العوبلي، لـ"إرم نيوز"، أن "الكثير من المعطيات والنتائج تدفعنا للاعتقاد بأن تكون هذه الصواريخ عبارة عن نسخة مطوّرة من الطائرات المسيّرة الانتحارية، وهذا بالنظر إلى ما تحدثه من أضرار محدودة في أسطح وأجسام السفن المستهدفة، بالاعتماد على نوع وحجم حشوة التفجير".

وقال إن صواريخ "كروز" تكون عكس ذلك؛ إذ يكون دمارها هائلًا، لا سيما في السفن التي يمكن أن يؤدي الصاروخ إلى نثرها أو شطرها إلى نصفين أو أكثر، مقارنة بالأضرار المحدودة التي طالعناها في العمليات البحرية المنفّذة أخيرًا.