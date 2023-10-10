إسرائيل تسلح آلاف المستوطنين في البلدات الحدودية والتجمعات المشتركة

قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها ستوزع آلاف البنادق على متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وذكر "موقع 0404" العبري أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي أمر بشراء أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح من مصنع إسرائيلي كخطوة أولى.

وأشار الموقع إلى أنه "في ضوء ذلك، اشترت وزارة الأمن القومي الليلة 4000 قطعة سيتم توزيعها على الفور ابتداء من اليوم على الفئات المتأهبة في البلاد".

وأوضح أنه "سيتم التركيز على المستوطنات المحاذية للسياج، والمستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط".

وفي ذات الإطار قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلي حركة حماس "ليس لديهم مكان ليختبئوا به في غزة"، مضيفا أن سلاح الجو ينفذ ضربات جوية مكثفة غير مسبوقة على القطاع خلال كل أربع ساعات.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية "سنصل إليهم (حماس) أينما كانوا".