"لا تعبروا الخط الأحمر".. إسرائيل تطلق تحذيرات لسكان جنوب لبنان (صورة)

حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مناشير ألقاها الطيران على قرية شبعا الجنوبية، سكان جنوب لبنان من عبور الخط الأحمر المرسوم على الخريطة التحذيرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي في الخريطة التحذيرية إلى مركبتين كمثال على تجاوز التعليمات.

وجاء في المنشور التحذيري، "يمنع عبور الخط الأحمر باتجاه الحدود الإسرائيلية، كل من يدخل المنطقة الملونة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر".

ويوم أمس، قُتل لبناني جراء غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حداثا، قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطائرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه السيارة، دون أن تَرِد معلومات بعدُ عن هوية المستهدَف.