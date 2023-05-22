مطالبات فلسطينية بالإفراج عن الأسير وليد دقة

كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، وصل إرم نيوز نسخة منه "إنها تجري اتصالات وتحركات للإفراج عن الأسير دقة".

وأضافت أنها تواصل "حراكها الدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي، واتصالاتها مع الجهات الدولية والأممية ذات الصلة، خاصة الصليب الأحمر الدولي لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير المريض وليد دقة".

كما أشارت إلى تدهور الوضع الصحي للأسير دقة وتفاقمه "وعدم امتثال السلطات الإسرائيلية للمواثيق الدولية، وإصرارها على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد كجزء من سياسة الاضطهاد التي تمارسها بحق الأسرى".

وفي بيان صدر اليوم عن عائلته وعن "حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة" حول نقله لمستشفى "أساف هروفيه" وسط إسرائيل، جاء أن نقل دقة إلى "أساف هروفيه" جاء في أعقاب "معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى".

وأوضحت أن "ذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا والتلوث"، وأكدت العائلة والحملة "مطلبها" "بالإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج "، وحملت السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير لعدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه".