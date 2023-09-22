مهندسون مغاربة يقترحون استعمال الردوم في إعادة الإعمار

وبين ممثلو مختلف مهنيي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسون معماريون وطوبوغرافيون ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، أن المقترح يأتي في إطار الاقتصاد الدائري.

بدوره، قال المهندس المعماري شكيب بن عبد الله، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في المغرب، إن مخلفات الزلزال في جميع القرى والدواوير المتضررة ضخمة من حيث الحجم، وسيتعين التخلص منها "لتخليص السكان من المشاهد التي تذكرها بالفاجعة والأفراد الذين فقدوا إثرها، لتعزيز - من الناحية الاجتماعية - إمكانية النسيان".

وأضاف أن استخدام المواد الناتجة عن الردوم "خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة فيه، وتمنحنا بناء إيكولوجيا".

وشدد على أن تنفيذ هذا الاستخدام بالطريقة الصحيحة "يتطلب أن تتم في المقام الأول عملية فرز لهذه المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها".