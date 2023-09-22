مهندسون مغاربة يقترحون استعمال الردوم في إعادة الإعمار
بعد الآثار المدمرة التي تسبب بها زلزال المغرب، ومباشرة العمل بإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اقترح مهندسون مغاربة دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير.
وجاء المقترح، الذي نشر عنه موقع "هسبريس"، بعد اجتماع نظمته وزارة التجهيز والماء في المغرب، بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبين ممثلو مختلف مهنيي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسون معماريون وطوبوغرافيون ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، أن المقترح يأتي في إطار الاقتصاد الدائري.
بدوره، قال المهندس المعماري شكيب بن عبد الله، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في المغرب، إن مخلفات الزلزال في جميع القرى والدواوير المتضررة ضخمة من حيث الحجم، وسيتعين التخلص منها "لتخليص السكان من المشاهد التي تذكرها بالفاجعة والأفراد الذين فقدوا إثرها، لتعزيز - من الناحية الاجتماعية - إمكانية النسيان".
وأضاف أن استخدام المواد الناتجة عن الردوم "خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة فيه، وتمنحنا بناء إيكولوجيا".
وشدد على أن تنفيذ هذا الاستخدام بالطريقة الصحيحة "يتطلب أن تتم في المقام الأول عملية فرز لهذه المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها".
وكان المغرب قد أعلن عن مشروع ضخم لإعادة الإعمار والبناء والتأهيل العام في المناطق التي ضربها الزلزال، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بنحو 11.7 مليار دولار.
ويأتي برنامج الإعمار ليغطي محافظات مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وازيلال وورزازات مستهدفا 4.2 مليون نسمة، ويهدف من جهة لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية المتضررة طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة، ومن جهة أخرى لتعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لبيان الديوان الملكي المغربي.