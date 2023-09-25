مقتل جندي عراقي بهجوم لداعش شمال بغداد

قتل جندي عراقي وأصيب آخر؛ إثر هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش على نقطة عسكرية للجيش في محافظة ديالى شمال بغداد.

وقالت مصادر أمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما بالأسلحة المختلفة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في منطقة تلال حمرين، ضمن محافظة ديالى، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة".

وأضافت المصادر أن "القوات العراقية شددت الإجراءات في منطقة تلال حمرين وأجرت عملية تفتيش في تلك المنطقة؛ بحثاً عن عناصر تنظيم داعش، فيما يحلّق طيران الجيش فوق المنطقة لتأمينها، ورصد أي تحركات لهذه العناصر".

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على إعلان العراق تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

ويواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، ويوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.