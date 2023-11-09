مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": قطاع غزة فقد جميع مصادر الطاقة المستدامة

أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، أن قطاع غزة فقد جميع مصادر الطاقة المستدامة سواء من خلال قطع الكهرباء من جانب إسرائيل، أو توقف محطة الوقود الوحيدة في القطاع بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال ملحم، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "70% من شبكات الكهرباء بقطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكل تام"، مشيرًا إلى أن الخسائر في الشبكة بلغت مبدئيًا نحو 80 مليون دولار.

وأضاف: "أجرينا كافة الاتصالات اللازمة وناشدنا جميع الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال الوقود إلى قطاع غزة ولم تقبل إسرائيل بذلك، ونأمل أن ننجح في حال تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع: "في حال تم إدخال وقود محطة الكهرباء لغزة فإننا نحتاج لأسبوعين على أقل تقدير من أجل إعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع وإيصال الكهرباء للسكان في حال بدأت المحطة بالعمل، وهذا الأمر لا يشمل كافة المناطق بل المرافق الرئيسة بشكل مبدئي".