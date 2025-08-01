مبعوث ترامب يزور قطاع غزة (فيديو)

أفادت القناة الإسرائيلية الـ12 بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، زار مركزاً لتوزيع الأغذية في مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، صباح الجمعة.

وأظهرت مشاهد متداولة موكباً في مركز مساعدات في غزة، قال ناشروها إنها للحظة وصول ويتكوف.

وكانت وسائل إعلام أشارت، في وقت سابق، أن ويتكوف سيلتقي، خلال زيارة نادرة إلى غزة، سكاناً من القطاع للاطلاع على الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب وتهدده المجاعة.

ويواجه قطاع غزة "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، خاصة أنه يعتمد في شكل أساس على مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات أو يتم إنزالها من الجو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "سينتقلان إلى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع" المساعدات، وبهدف وضع "خطة لتسليم مزيد من الغذاء" لسكان القطاع الذين يواجهون "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة.

وأوضحت المتحدثة أنهما "سيلتقيان (هناك) سكاناً في غزة للاستماع منهم في شكل مباشر إلى ما يقولونه عن هذا الوضع الرهيب".

وكان الرئيس دونالد ترامب أكد أن ما يحصل في غزة "مفجع، ومؤسف، وعار، وكارثي"، مشككاً في وصول المساعدات إلى الجياع في القطاع، وقال إن لديه شكوكاً في "سرقة" حركة حماس للمساعدات.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد التأكد من حصول الناس على الطعام" موضحاً أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، وفق قوله.

وأدى نظام لتوزيع المساعدات أقامته إسرائيل وواشنطن عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، إلى تعميق الأزمة مع مقتل المئات لدى انتظار تلقي الطعام، بحسب تقارير أممية.