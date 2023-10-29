الإعلان عن استئناف محادثات جدة بشأن أزمة السودان

وتعثرت المحادثات السابقة بين الطرفين في ملف وقف إطلاق النار وفشل التوصل إلى اتفاق يوقف النار ويسمح بمناقشة ملفي المساعدات الإنسانية والاتفاق السياسي.

وأفاد البيان، بأن المحادثات بين الطرفين تتركز حول تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وقال إن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية، مشيرًا إلى أن "الوساطة جاءت باتفاق القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وسيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي تسترشد بها المحادثات".

ونشطت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويسمح بعودة السودانيين من مراكز النزوح ودول اللجوء بعد 7 أشهر من الحرب قتل خلالها نحو 9 آلاف من المدنيين، إلى جانب 5 ملايين لاجئ ونازح، وسط أوضاع إنسانية معقدة.