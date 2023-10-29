الإعلان عن استئناف محادثات جدة بشأن أزمة السودان
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، استئناف جولات محادثات جدة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحل الصراع الدامي في البلاد منذ أبريل الماضي.
وقالا في بيان مشترك: "يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".
وتعثرت المحادثات السابقة بين الطرفين في ملف وقف إطلاق النار وفشل التوصل إلى اتفاق يوقف النار ويسمح بمناقشة ملفي المساعدات الإنسانية والاتفاق السياسي.
وأفاد البيان، بأن المحادثات بين الطرفين تتركز حول تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.
وقال إن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية، مشيرًا إلى أن "الوساطة جاءت باتفاق القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وسيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي تسترشد بها المحادثات".
ونشطت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويسمح بعودة السودانيين من مراكز النزوح ودول اللجوء بعد 7 أشهر من الحرب قتل خلالها نحو 9 آلاف من المدنيين، إلى جانب 5 ملايين لاجئ ونازح، وسط أوضاع إنسانية معقدة.
بدورها، رحبت قوات الدعم السريع، بإعلان فريق وسطاء منبر جدة بدء التفاوض رسميًا بين طرفي الصراع العسكري لمناقشة سبل وقف الحرب المستمرة لأكثر من 6 شهور.
وأكدت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" التزامها بالمبادئ الأساسية للتفاوض وقواعد السلوك التي أقرها المسهلون، وأنها سنعمل جاهدة من أجل مخاطبة قضايا إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين بما يمّكن من رفع المعاناة عن الشعب واستعادة حريته وكرامته المفقودة، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع تؤمن بالحلول التفاوضية وصولًا إلى حل شامل يعالج جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لبناء الدولة على أسس جديدة، وإعادة بناء جيش قومي مهني واحد يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسية ويلتزم بمهامه وواجباته المنصوص عليها في القانون والدستور.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" الأحد، باستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأعربت "يونيتامس" في بيان على "فيسبوك" عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 أيار/مايو 2023، ووقف شامل لإطلاق النار، لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
كما رحبت "يونيتامس" بمبادرات القوى المدنية التي تدعو إلى إنهاء الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة كذلك بالاجتماع التشاوري للسودانيين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي استضافته دولة جنوب السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأكدت أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية بما في ذلك "الاتحاد الأفريقي والإيغاد" لدعم جهود الوساطة الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان.