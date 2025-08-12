بـ6 طائرات مُسيّرة.. الحوثيون يعلنون استهداف 4 مواقع إسرائيلية

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية، استهدفت من خلالها مواقع متفرقة في إسرائيل.

ووصفت ميليشيا الحوثي المواقع الأربعة المستهدفة بـ"الحيوية"، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ هجماتها، عبر 6 طائرات مُسيّرة بدون طيار.

وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، في بيان مرئي: "نفذ سلاح الجو المُسيّر، أربع عمليات عسكرية، وذلك بستة طائرات مُسيّرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي".

وتوزعت المناطق التي جرى استهدافها، بحسب بيان الحوثيين، على كل من حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع.

ولفت سريع، إلى أن العمليات المنفذة، حققت أهدافها بنجاح، مجددًا التأكيد، على مواصلة عملياتهم "الإسنادية"، "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".