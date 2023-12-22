"الخط الأزرق".. 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل
يسابق مسؤولون ودبلوماسيون الزمن للوصول إلى تسوية تضمن عدم اندلاع حرب في جنوب لبنان بين ميليشيا حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، خصوصاً مع ارتفاع مؤشرات التصعيد في الأيام الماضية.
وتقود الجهود الدبلوماسية بشكل رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وقد حملت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى لبنان مقترحات تتمحور حول تراجع حزب الله من 5 إلى 7 كلم عن "الخط الأزرق".
ويتقاطع هذا الطرح في جانب منه مع طرح أمريكي يتضمن أيضا تقديم حل للنقاط الحدودية التي يعترض لبنان عليها والمتعلقة بترسيم "الخط الأزرق"، وذلك بهدف التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل.
لكن ما هو الخط الأزرق وما هي النقاط الحدودية التي يعترض عليها لبنان؟
الخط الأزرق ليس حدودًا تفصل بين لبنان وإسرائيل، إنما خط انسحاب رسّمته الأمم المتحدة في العام 2000 تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ويتحفظ لبنان على 13 نقطة في هذا الخط، لعدم مطابقتها مع الحدود الدولية، كما يرفض عبارة ترسيم الحدود أو الترسيم البري، ويشدد على عبارة " إظهار الحدود" أو "تثبيت الحدود" في معرض طرح هذه المسألة.
فحدود لبنان مع فلسطين رسّمت عام 1923، خلال فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني للبلدين، وأودع اتفاق الترسيم في عصبة الأمم، وتم تكريسه في اتفاقية الهدنة عام 1949 بعد نكبة فلسطين.
يوضح العميد المتقاعد في الجيش اللبناني جورج نادر أن لبنان يتحفظ على بعض النقاط على الخط الأزرق، من الناقورة وعلى امتداد 79 كيلومترا إلى الشرق، "وهي حق للبنان، وتؤكد ذلك وثائق تثبت أن هذه الأرض لبنانية".
وقدّر نادر المساحة الإجمالية التي قد تعود للبنان في حال تثبيت النقاط الخلافية بأكثر من 485 ألف متر مربع.
ومن أبرز النقاط الخلافية الجانب المتعلق بقرية الغجر، التي يقسمها "الخط الأزرق" إلى قسمين، علمًا أن الجزء الشمالي منها ليس إلا الجزء الجنوبي من بلدة الماري اللبنانية.
وأوضح نادر أن لبنان لديه وثائق تثبت ملكيته مزارع شبعا، لكن إسرائيل تدعي أن المزارع سورية تخضع للقرار الدولي 242 الذي لا يعني لبنان.
ورغم التحفظ اللبناني على 13 نقطة في الخط الأزرق، إلا أنه ملتزم به حكمًا، في إطار التزامه بالقرار 1701، الذي يعتبر أن أي خرق لهذا الخط هو خرق للقرار الدولي.
وينص القرار 1701 على الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كل من لبنان وإسرائيل، وعلى "اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك بعض بنوده على إنشاء منطقة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن رسم "الخط الأزرق" تم بغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000.