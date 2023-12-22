"الخط الأزرق".. 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل

يسابق مسؤولون ودبلوماسيون الزمن للوصول إلى تسوية تضمن عدم اندلاع حرب في جنوب لبنان بين ميليشيا حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، خصوصاً مع ارتفاع مؤشرات التصعيد في الأيام الماضية.

وتقود الجهود الدبلوماسية بشكل رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وقد حملت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى لبنان مقترحات تتمحور حول تراجع حزب الله من 5 إلى 7 كلم عن "الخط الأزرق".

ويتقاطع هذا الطرح في جانب منه مع طرح أمريكي يتضمن أيضا تقديم حل للنقاط الحدودية التي يعترض لبنان عليها والمتعلقة بترسيم "الخط الأزرق"، وذلك بهدف التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل.

لكن ما هو الخط الأزرق وما هي النقاط الحدودية التي يعترض عليها لبنان؟

الخط الأزرق ليس حدودًا تفصل بين لبنان وإسرائيل، إنما خط انسحاب رسّمته الأمم المتحدة في العام 2000 تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ويتحفظ لبنان على 13 نقطة في هذا الخط، لعدم مطابقتها مع الحدود الدولية، كما يرفض عبارة ترسيم الحدود أو الترسيم البري، ويشدد على عبارة " إظهار الحدود" أو "تثبيت الحدود" في معرض طرح هذه المسألة.

فحدود لبنان مع فلسطين رسّمت عام 1923، خلال فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني للبلدين، وأودع اتفاق الترسيم في عصبة الأمم، وتم تكريسه في اتفاقية الهدنة عام 1949 بعد نكبة فلسطين.

يوضح العميد المتقاعد في الجيش اللبناني جورج نادر أن لبنان يتحفظ على بعض النقاط على الخط الأزرق، من الناقورة وعلى امتداد 79 كيلومترا إلى الشرق، "وهي حق للبنان، وتؤكد ذلك وثائق تثبت أن هذه الأرض لبنانية".