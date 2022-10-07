أمريكا تؤكد مقتل مسؤول في داعش بغارة شرق سوريا

قال مصدران أمنيان إن مسؤولا في تنظيم داعش قُتل اليوم الخميس في غارة نادرة الحدوث بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية كان مختبئا بها تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سوريا.

وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا ضد أعضاء في تنظيم داعش، لكن عملية اليوم الخميس قد تكون أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال التلفزيون السوري الرسمي في قناته على تيليجرام في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إن قوات خاصة أمريكية نفذت عملية نادرة على قرية ملوك سراي التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.

وأضاف أن شخصا قتل وألقي القبض على آخرين دون أن يذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن غارة اليوم الخميس أسفرت عن مقتل مسؤول في تنظيم داعش وإصابة آخر والقبض على شخصين آخرين.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن عضو تنظيم الدولة الإسلامية الذي استُهدف في الغارة كان مسؤولاً عن قطع رأسي عضوين من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق أن الغارة استهدفت وقتلت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قالت إنه كان يسهل تهريب الأسلحة والمقاتلين.

وقالت إن أحد مساعدي الشمري أُصيب بينما اعتقلت القوات الأمريكية اثنين آخرين.

وأضافت القيادة المركزية في بيان: "لم تسفر العملية عن إصابة أو مقتل أي من القوات الأمريكية، ولم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون ولم تقع خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية".

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن القتيل كان مطلوبا لدى الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر الأمنية إن "العملية المحمولة جوا استهدفت قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية موجودا في منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية".

وأضاف المصدر أن القتيل كان مسؤولا عن التنسيق بين الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

وأضاف أن "هذه العملية تستهدف توسيع نطاق اقتناص أعضاء هذا التنظيم عبر مناطق مختلفة من سوريا".

وقال المصدر الثاني إن القتيل كان مسؤولا في تنظيم داعش، ومضى يقول إن القوات الأمريكية أخذت جثمانه معها أثناء انسحابها.

وذكر مصدر محلي أن الرجل انتقل إلى قرية ملوك سراي في السنوات الأخيرة قادما من قرية الطائف القريبة من الحدود مع العراق التي كانت ذات يوم من معاقل تنظيم داعش.

وأضاف المصدر: "اعتقد الناس أنه كان راعيا، ما من أحد يعرف هويته الحقيقية".