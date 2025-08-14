إسرائيل تعلن استهداف "مسارات تحت الأرض" لحزب الله في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافًا تابعة لميليشيا "حزب الله" في جنوبي لبنان، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش باللغة العربية.

وأوضح أن الجيش هاجم عدة مسارات تحت الأرض تابعة للحزب في جنوبي لبنان، وأضاف أن وجود تلك البنى التحتية في تلك المنطقة "يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وأشار إلى أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.

أخبار ذات علاقة مقتل شرطي إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو وصور)

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدات الجرمق، وبرغز، وحمى زلايا في البقاع شرقي لبنان، إضافة إلى وادي برغز، في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.