الرابع خلال يوم.. الجيش الإسرائيلي ينسف برج الجندي المجهول غربي غزة (فيديو)

دمّر الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، برجًا سكنيًا في حي الرمال غربي مدينة غزة بعد إنذار سكانه بالإخلاء، مع تكثيف عمليات القصف على المدينة التي تطلب إسرائيل من السكان مغادرتها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتدمير الجيش الإسرائيلي لبرج الجندي المجهول غربي مدينة غزة، وهو أحد أكبر وأقدم الأبراج السكنية في المدينة.

كما قصف الجيش الإسرائيلي برجًا آخر في حي الرمال غربي المدينة، ودمره بالكامل، في حين واصل عمليات قصف استهدفت بنايات سكنية تركزت غربي مدينة غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي برجين سكنيين في وقت سابق الأحد، غربي مدينة غزة، كما استهدف مباني داخل الجامعة الإسلامية، التي تؤوي آلاف النازحين.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل 52 فلسطينيًا منذ ساعات فجر اليوم الأحد، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، سقط غالبيتهم خلال القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إن "آلاف الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح من مدينة غزة وجباليا يعيشون الآن في ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة، من دون مياه نظيفة أو صرف صحي أو أمان".

وتواصلت موجات النزوح لسكان مدينة غزة باتجاه مناطق وسط وجنوبي القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.