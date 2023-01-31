هل فرملت واشنطن قطار التطبيع التركي السوري؟

لكن هذه اللاءات الأمريكية ينبغي أن تقرن بأفعال على الأرض تبدد المخاوف التركية "الأمنية"، إزاء ما تصفه أنقرة بالتهديد الذي تمثله قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على حدودها الجنوبية، وتعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى المحادثات التي يجريها المبعوث الأمريكي إلى شرق سوريا نيكولاس غرينغر، الذي وصل المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري وشرع في مناقشات مع مختلف التيارات والأطياف السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة شرق الفرات.

ويجري الحديث في الأروقة السياسية والتقارير الإعلامية عن محاولة المبعوث الأمريكي صوغ ترتيبات وتفاهمات معينة تقود إلى "صفقة محتملة" في شمال شرق سوريا ترضي أنقرة، وتفرمل، في الوقت ذاته، قطار التطبيع، كما ترغب واشنطن.