في ظل تصاعد التوتر.. هل تدرس إسرائيل التوغل برا في جنوب لبنان؟

وأضاف: "إلا أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل قررا عدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار مع حزب الله عند توقف الصراع الحالي في غزة، إذ إن التهجير المتصاعد لنحو 86.000 فرد إسرائيلي من مستوطنات منطقة الحدود، بالإضافة إلى المخاوف داخل الجيش الإسرائيلي بشأن احتمال وقوع هجوم كبير مماثل للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في الشمال، قد دفع صناع القرار إلى اتخاذ قرارات مبادرة للتصدي لحزب الله.

ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي شدد على عدم تشابه المعطيات بين الأحداث الأخيرة في مستوطنات غلاف غزة في الجنوب وحجم التوغلات المحتملة من حزب الله في الشمال، قائلًا: "ما حدث في الجنوب لا يقارن بما يمكن أن يفعلوه هنا"، وفق الصحيفة.

وأكد التقرير، أن قرار المضي قدما في التوغل البري ضد حزب الله يقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية، حيث أشار جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول أمر مستبعد، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي وجداول العمليات المعتمدة.

ولفت إلى أنه دارت المناقشات داخل مجلس الحرب حول قياس خطورة التهديد الذي يشكله حزب الله، وهو كيان يمتد بين المجالات السياسية والميليشيا المسلحة في لبنان، مدعومًا بترسانة واسعة النطاق قدمتها إيران، في حين أن بعض التقييمات تأخذ في الاعتبار مخاوف حزب الله بشأن رد الفعل الداخلي العنيف في لبنان في حالة نشوب صراع طويل مع إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال مقتنعا بتطلعات حزب الله لشن هجمات محسوبة على شمال إسرائيل، ويعتبر إخلاء مستوطنات المنطقة الحدودية بمثابة انتصار للجماعة المسلحة.