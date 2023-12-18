في ظل تصاعد التوتر.. هل تدرس إسرائيل التوغل برا في جنوب لبنان؟
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الجهاز العسكري الإسرائيلي يعمل على وضع إستراتيجية لتوغل محتمل في جنوب لبنان، بهدف تهجير قوات حزب الله من المنطقة نحو خط ترسيم الحدود الرمزي لنهر الليطاني، في خطوة تحمل في طياتها تصاعدًا محتملًا للتوترات في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، اليوم الإثنين، استمر تبادل إطلاق النار بالمدفعية والصواريخ بين إسرائيل وقوات حزب الله منذ بداية الحرب على غزة أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن المخاوف الأولية هدأت بشأن امتداد الصراع إلى جبهات إضافية إلى حد ما بعد تصريحات حسن نصر الله، زعيم الحزب، التي أشار فيها إلى إحجام حزبه عن شن هجوم كبير ما لم يتم استفزازهم أو ما لم تواجه حماس هزيمة وشيكة.
وأضاف: "إلا أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل قررا عدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار مع حزب الله عند توقف الصراع الحالي في غزة، إذ إن التهجير المتصاعد لنحو 86.000 فرد إسرائيلي من مستوطنات منطقة الحدود، بالإضافة إلى المخاوف داخل الجيش الإسرائيلي بشأن احتمال وقوع هجوم كبير مماثل للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في الشمال، قد دفع صناع القرار إلى اتخاذ قرارات مبادرة للتصدي لحزب الله.
ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي شدد على عدم تشابه المعطيات بين الأحداث الأخيرة في مستوطنات غلاف غزة في الجنوب وحجم التوغلات المحتملة من حزب الله في الشمال، قائلًا: "ما حدث في الجنوب لا يقارن بما يمكن أن يفعلوه هنا"، وفق الصحيفة.
وأكد التقرير، أن قرار المضي قدما في التوغل البري ضد حزب الله يقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية، حيث أشار جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول أمر مستبعد، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي وجداول العمليات المعتمدة.
ولفت إلى أنه دارت المناقشات داخل مجلس الحرب حول قياس خطورة التهديد الذي يشكله حزب الله، وهو كيان يمتد بين المجالات السياسية والميليشيا المسلحة في لبنان، مدعومًا بترسانة واسعة النطاق قدمتها إيران، في حين أن بعض التقييمات تأخذ في الاعتبار مخاوف حزب الله بشأن رد الفعل الداخلي العنيف في لبنان في حالة نشوب صراع طويل مع إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال مقتنعا بتطلعات حزب الله لشن هجمات محسوبة على شمال إسرائيل، ويعتبر إخلاء مستوطنات المنطقة الحدودية بمثابة انتصار للجماعة المسلحة.
وعلى الرغم من مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التحريض على الصراع على جبهة جديدة، اتخذ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت موقفًا حازمًا، داعيًا إلى اتخاذ تدابير رادعة ضد حزب الله. وقد حث جالانت مؤخرًا حزب الله على الانسحاب من الأراضي الواقعة شمال نهر الليطاني، محذرًا من استعداد إسرائيل للجوء إلى إجراءات شاملة إذا فشلت المفاوضات السلمية.
ويتمتع نهر الليطاني بأهمية تاريخية، حيث يرسم الحدود المتفق عليها في قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أعقاب الصراع القصير عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، قام حزب الله بتحصين المنطقة، ووضعها كمعقل محوري وقاعدة صواريخ، مستشهدًا باحتفاظ إسرائيل بمنطقة صغيرة متنازع عليها في مرتفعات الجولان.
كثرة التكهنات وإستراتيجية الضغط
وتكثر التكهنات بأن الخطاب الإسرائيلي المتصاعد يعمل بمثابة رافعة إستراتيجية للضغط على الدول التي لها علاقات مع لبنان لحملها على تقديم تنازلات مقنعة من حزب الله. وقد أبدت فرنسا، من بين دول أخرى، استعدادها للمشاركة في مثل هذه الجهود الدبلوماسية. ومع ذلك، فإن احتمالات الانسحاب الطوعي لحزب الله تبدو مستبعدة، حيث تقوم الجماعة بتعزيز قواتها على الحدود الجنوبية لتعزيز صورتها باعتبارها المقاومة الأساسية ضد إسرائيل.
وعلى الصعيد الداخلي، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من سكان المنطقة الحدودية الذين يتوقون إلى العودة إلى منازلهم وسط تزايد انعدام الأمن، إضافة إلى تصاعد المخاوف الملموسة المتعلقة بالاقتصاد والسلامة الناشئة عن قرب مكان النزاع.
وختم القرير قائلا، إنه في جوهر الأمر فإن تفكير إسرائيل في التوغل في جنوب لبنان يسلط الضوء على المشهد الجيوسياسي المحفوف بالمخاطر في المنطقة، وما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي وديناميكيات الصراع المستمر.
المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية