مقبرة جماعية لدفن الضحايا في ساحة مجمع ناصر الطبي بغزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن ذوي أكثر من 40 قتيلاً اضطروا لدفن جثث قتلاهم في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس؛ نظرًا لعدم المقدرة على دفنهم في مقابر رسمية، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر وتواجد الدبابات والآليات العسكرية في محيط المجمع.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن الوضع الصحي في محافظة خان يونس "كارثي ولا يمكن وصفه حيث سقط اليوم فقط قرابة 100 قتيل، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 إصابة في أماكن متفرقة من المحافظة، و لا سيما في جهتيها الغربية والجنوبية".

وأوضح أن أعداداً كبيرة من الجرحى يفترشون الأرض في مجمع ناصر الطبي، ويجري التعامل معهم في الممرات والساحات من قبل الكوادر الطبية في ظروف صحية خطيرة على حياتهم.

وأكد المسؤول الطبي أن صعوبة وتأخر وصول طواقم الإسعاف إلى الجرحى لنقلهم إلى مجمع ناصر الطبي يشكل خطرًا على حياتهم، وقد أودى بالفعل بحياة عدد كبير من الجرحى.

وأشار خلال حديثه إلى أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة، والتي تحتاج إلى عمليات جراحية وغرف عمليات مجهزة؛ بسبب نقص الإمكانات الطبية.