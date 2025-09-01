برصاص مجهولين.. مقتل شخص وإصابة آخر في ريف درعا

قتل شخص وأصيب آخر الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين قرب بلدة صيدا بريف محافظة درعا الشرقي في سوريا.
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الهجوم كان على طريق دمشق ـ عمّان الدولي بالقرب من البلدة.
وأكد موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي، مقتل شاب وإصابة آخر بإطلاق رصاص من مسلحين مجهولين، مشيرا إلى أن الشاب الذي أصيب ينحدر من عشائر محافظة السويداء.
ويأتي الهجوم، بعد ساعات قليلة على استهداف شخص في درعا المحطة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.
وفي وقت سابق اليوم، استهدف مجهولون بالرصاص المباشر، أحد أبرز منسقي حملة "أبشري حوران"، منيف القداح، ما أدى إلى إصابته في رأسه، ونُقل على إثرها إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.