للمرة الأولى.. مناورات سورية روسية مشتركة في مدينة حماة

أجرت قوات مشتركة سورية وروسية، مناورات ليلية في مدينة حماة غرب سوريا، تضمنت محاكاة تدمير "تجمعات لإرهابيين مفترضين"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، إن"وحدات سورية خاصة، أجرت وللمرة الأولى بالمشاركة مع القوات الجوية الروسية مناورات ليلية في مدينة حماة غربي سوريا".