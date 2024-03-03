السجن 10 سنوات لجزائري حاول تهريب تونسية يشتبه في صلتها بـ"الإرهاب"

قررت محكمة الجنايات الجزائرية، الأحد، إيقاع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، ضد مواطن تورط في محاولة تهريب سيدة تونسية، يُشتبه بأنها على صلة مع "جماعة إرهابية".

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الرجل الخمسيني أدين بتهم هي: "الإشادة بالجماعات الإرهابية، وحمل سلاح محظور من الصنف الخامس بدون رخصة"، فيما أصدرت المحكمة قرارها بحقه بعد انتهاء التحقيقات اللازمة معه.

وتمكنت قوات الأمن في بلدة سدراتة الحدودية مع تونس، من إلقاء القبض على المتهم أثناء محاولته تهريب السيدة التونسية، حيث تبين لاحقا بأنها تعمل لصالح "جماعة إرهابية".

وكشفت التحقيقات أن محاولة تهريب "السيدة الحامل" جاءت في إطار تنفيذ اتفاق أبرمه المتهم مع شخص آخر تربطه به علاقة عمل وصداقة، مقابل حصولهما على مبلغ مالي.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الطرفين اتفقا على تلقي مبلغ مالي، مقابل تهريب السيدة، رغم كونها كانت خاضعة للمراقبة من قبل السلطات الجزائرية والتونسية لتورطها في "قضية إرهابية".