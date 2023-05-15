"حميدتي" يرد على شائعة مقتله ويؤكد أنه موجود بين القوات

رد محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات "الدعم السريع"، اليوم الإثنين، على شائعة مقتله التي راجت مؤخراً، مؤكداً أنها دعايات مضادة.

وقال في مقطع صوتي نشره عبر حسابه في تويتر: "أنا أتجول بين القوات وموجود في بحري وأم درمان والخرطوم وشرق النيل، والآن هم يروجون لمقتل محمد حمدان، هذه دعايات وأكاذيب تدل على أنهم مغلوبين".

وأضاف: "أنا الحمدلله موجود داخل القوات ولو استشهدت فأنا مثل باقي أفراد قوات الدعم السريع ضباط وضباط صف وجنود، وأبشروا بالخير والانتصار قادم".