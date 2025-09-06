توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وسط تحليق لطائرات استطلاع

جدّد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، توغله داخل ريف القنيطرة الأوسط، حيث دخل رتل عسكري مؤلف من عدة سيارات دفع رباعي ومدرعات على الطريق الواصل بين قريتي بريقة وبئر عجم، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التحركات العسكرية لم تسفر حتى الآن عن تسجيل أي مواجهات أو إصابات.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من توغل ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من بلدة خان أرنبة باتجاه الطريق الرابط بين خان أرنبة وبلدة أوفانيا، قبل دخولها إلى القرية والتوجه لاحقًا نحو قرية الحرية في الريف ذاته.

وتشهد منطقة القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل توترات متكررة وتحركات عسكرية إسرائيلية، في ظل مراقبة متواصلة من قبل طائرات الاستطلاع.