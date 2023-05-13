قتيلان و 7 جرحى إثر اقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة في نابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن فلسطينيين اثنين قُتلا وجرح 7 آخرون، حينما اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا أسطحًا في حارة "الجماسين" داخل المخيم بعد محاصرتهم أحد المنازل.

وأشارت وسائل محلية أخرى إلى "اندلاع اشتباكات عنيفة داخل المخيم بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية" التي استقدمت تعزيزات إضافية.