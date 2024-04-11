بلومبيرغ: حرب غزة "فرصة مثالية" لتفجير أزمتين مع إيران

قال موقع "بلومبيرغ" إن الحرب في غزة، بعواقبها الإنسانية المأساوية، تؤدي إلى توتر علاقة بايدن مع الداعمين التقدميين في الداخل، موضحا أنه من الممكن أن يتصاعد الصراع في غزة بشكل أكبر؛ ما قد يؤدي إلى أزمتين إضافيتين في المنطقة أبرزهما خطر الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

ومع وصول المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، إلى مرحلة حرجة، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديات متزايدة في الشرق الأوسط، لا سيما مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ ما يعقد سياسة بايدن في الشرق الأوسط.

بين إسرائيل وحزب الله

الأزمة الأولى تتعلق بخطر الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله؛ إذ أدت المخاوف الإسرائيلية بشأن ترسانة الميليشيا المتزايدة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ، إلى تفاقم التوتر.

وأكد الموقع، أن أعمال العنف الأخيرة بين الطرفين، رغم أنها أقل من حرب صريحة، تقترب من صراع واسع النطاق، مبينا أن حرباً شاملة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله يمكن أن تكون أكثر تدميراً من الصراع في غزة.